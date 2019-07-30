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اللاعب محمود حمادة يغادر نادي الإنتاج الحربي بعد التوقيع لبيراميدز

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أنهى اللاعب محمود حمادة لاعب خط وسط موسمه مع نادي الإنتاج الحربي، حيث قد انتقل حديثاً لنادي بيراميدز، حيث قد ودع زملاءه في معسكر الفريق في شرم الشيخ، كما أنه تمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد، وحزم حقائبه ليتوجه للقاهرة لكي ينضم إلى تدريبات فريقه الجديد، وانتقل محمود حمادة لبيراميدز لمدة 3 سنوات بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربي أيضا اللاعب أحمد رؤوف واللاعب حمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودي فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، والإنتاج الحربي قد تعاقد مع إبراهيم عبد الخالق وهو لاعب خط وسط الإسماعيلي، ومادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيجري برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسي على سبيل إعارة الزمالك.

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