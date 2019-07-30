كريستيانو رونالدو يشتري قصراً في مدينة ماربيا الإسبانية

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اشترى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فيلا فاخرة، في مدينة ماربيلا الإسبانية، بتكلفة 1.3 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الفيلا التي تقع على البحر الأبيض المتوسط بجوار ملعب للغولف، مكونة من 4 غرف نوم، وحمام سباحة، وصالات رياضية وغرف سينما.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو، سيجاور المصارع كونور ماكريجور، الذي يسكن أيضا في قصر في مدينة ماربيلا المعروفة بكثرة الأثرياء.

جدير بالذكر أن رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس الصيف الماضي، عاد مؤخرا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تسلم جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة عبر التاريخ.

وحصل رونالدو على الجائزة بفضل إنجازاته الكبيرة سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها 127 هدفًا حتى الآن، وإحراز 451 هدفًا مع ريال مدريد و88 هدفًا دوليًا مع منتخب البرتغال.

وانضم رونالدو بهذا التكريم إلى أساطير نالوا الجائزة، مثل أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان والبرازيلي بيليه والأرجنتينيين مارادونا ومواطنه ليونيل ميسي، ولاعبي التنس الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش، وبطل الملاكمة محمد علي كلاي والعداء الجاميكي أوسين بولت والسباح الأمريكي مايكل فيليبس وسائق الفورمولا وان الألماني مايكل شوماخر.

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