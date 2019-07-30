الان تتابع الرائد يتعاقد مع الحارس أحمد الرحيلي ويبقي على الجزائري “دوخة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365
أعلن نادي الرائد السعودي التعاقد رسميا مع حارس المرمى أحمد الرحيلي، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وينضم الرحيلي (25 عاما) إلى الرائد قادما من الأهلي، بعقد لمدة عامين، حسب ما أوضحه الرائد عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
من ناحية أخرى، تخطط إدارة الرائد لتعزيز مراكز قلب الدفاع وصانع الألعاب ورأس الحربة، بلاعبين أجانب، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.
وتدرس الإدارة ملفات لاعبين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، خاصة من بوليفيا وفنزويلا، لدعم المراكز الثلاثة، بناء على طلب الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني للفريق.
وضم النادي مؤخرا ثلاثة لاعبين أجانب هم: الكاميروني أرناود دجوم، والمغربيان محمد فوزير وجلال الداودي، وأبقى على حارس المرمى الجزائري
عز الدين دوخة.
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