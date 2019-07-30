شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة العين والفتح السعودي الودية والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق العين تجربته الودية الثالثة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا وذلك حينما يواجه اليوم فريق الفتح السعودي في الساعة 07:30 مساءا بتوقيت الدولة على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا.
وأعلنت قناة العين التلفزيونية نقلها للمباراة على الهواء مباشرة كأول مباراة تنقلها القناة التي انطلقت بداية الشهر الحالي ومقرها استاد هزاع بن زايد معقل الفريق.
وسيكون بمقدور الجماهير مشاهدتها القناة عبر التردد رقم 710 على باقات “eLife” بالإضافة إلى روابط البث المتوفرة في الحسابات الرسمية للنادي والقناة على شبكة الانترنت، وسيعلق على المباراة المعلق محمد الشامسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | موعد مباراة العين والفتح السعودي الودية والقناة الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.