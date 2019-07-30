شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكشف أسباب رحيله عن ريـال مدريد وموعد اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسباب رحيله عن ريـال مدريد وانضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي، كما تطرق لموعد اعتزاله كرة القدم.

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وكشف «رونالدو»، في حواره مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن حياته تغيرت قليلًا العام الماضي بعد رحيله عن مدريد موضحًا أسباب هذا الرحيل قائلًا: «احتجت إلى دافع إضافي في مسيرتي بعد الفوز بكل ما فزت به في مدريد، احتجت للتغيير لأبقى قادرًا على التعبير عن كرة القدم الخاصة بي، لأنني أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم الكثير لنفسي وللجماهير وليوفنتوس، وأنا واثق أن الأمر سيظل كذلك».

وأضاف: «لازلت أشعر بالدافع وأحب ما أقوم به، بالطبع أكثر ما أحبه هو الفوز بالبطولات. العام الماضي فزت بثلاثة ألقاب، الكأس والدوري ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، لذا كان عام جيد».

وتطرق البرتغالي لموعد اعتزاله كرة القدم ردًا على سؤال حول ما إذا كان لا يزال متمسكًا بما قاله عن اعتزاله في سن الـ 40، ليقول: «لست قلقًا على الإطلاق بهذا الشأن لأنه يعتمد كثيرًا على ما أشعر به، على دوافعي، لأنه على المستوى البدني لن تكن هناك مشكلة على الإطلاق، حسنًا، لتلعب حتى سن الـ 40 عليك أن تعتني بنفسك جيدًا وأنا أعتقد أن هذا لن يكن العامل الأهم، بصراحة. الجانب النفسي هو ما سيصنع الفارق الأكبر، أتمنى ألا يحدث شيئًا حتى الـ 40، ولكن إذا حدث فالحياة هي كذلك لها بداية ونهاية، لذا كريستيانو لن يبقى إلى الأبد، منطقيًا، ولكني لازلت أشعر بالقوة للاستمرار في الفوز بالأشياء».