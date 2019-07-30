شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود متولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع محمود متولي، مدافع نادي الإسماعيلي، بداية من الموسم الجديد.
وأوضح الموقع أن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، بذل جهودًا كبيرة لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المفوض بشؤون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
وطلبت الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير النادي الأحمر الترحيب بلاعب الفريق الجديد.
وخاض «متولي» 22 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز الموسم الماضي أحرز خلالها 6 أهداف.
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