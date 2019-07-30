قضية خوخي بوعلام تكشف فساد قوانين كرة القدم في قطر

تتواصل فضائح الفساد لكرة القدم القطرية حيث أثار اللاعب القطري خوخي بوعلام تساؤلات كثيرة بين المتابعين على اثر قصة رحيله من نادي السد إلى الغرافة ثم عودته مجددا لبطل دوري نجوم قطر الموسم الماضي، ما كشف فصلا جديدا من حالة الفساد التي تعج بها كرة القدم في الإمارة الخليجية، بسبب القوانين المهترئة والتي تظهر مدى تحكم الدوحة في العاملين فيها من خلال قوانين مفصلة لخدمة حاشية تنظيم الحمدين.

وبحسب موقع قطريليكس المتخصص فبعدما أبرم الغرافة القطري، صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع الدولي خوخي بوعلام نجم فريق السد والمنتخب القطري، اعتبارًا من الموسم المقبل ولمدة 4 مواسم، عاد فريق السد ليرفض انتقال بوعلام إلى أي نادٍ خلال الفترة الحالية، وتمسك بالحفاظ على حقه القانوني في اللاعب.

وكتب السد على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تؤكد إدارة نادي السد فيما يخص اللاعب خوخي بو علام تمسكها بحقها القانوني في اللاعب وفق القوانين واللوائح التي يشرعها وينظمها الاتحاد القطري لكرة القدم".

وأضاف السد: "قامت إدارة النادي بالخطوات القانونية اللازمة التي تحفظ حق النادي في اللاعب".

حالة التجاذب بين الناديين، كشف الإشكاليات القانونية التي تحيط بها، بانتظار العودة إلى اللوائح الداخلية المتعلقة بانتقالات اللاعبين.

ومن المفارقات أن سجل خوخي بوعلام حافل بأحداث مشابهة؛ فمنذ أن انتقل إلى العربي في عام 2009، كان على وشك التوقيع لنادي الغرافة بمبلغ مالي ضخم في ذلك الوقت، إلا أن مفاجأة اللحظة الأخيرة نقلت اللاعب إلى العربي.

التفاصيل تشير إلى أنّ العقد الذي وقعه نادي السد مع خوخي بوعلام لمدة موسمين، والذي تمّ في 2017، انتهى بانتهاء الموسم الحالي، وحسب ما تردّد فإن السد قدّم عقداً جديداً، وهو ما رفضه خوخي، ووافق في المقابل على العقد المقدّم له من نادي الغرافة، ما يعني أن اللاعب كانت لديه رغبة في ترك السد، وخوض تجربة أخرى جديدة بعرض أفضل.

وهنا لا يجوز الاعتراض على رغبة اللاعب، ما دام في حِلّ قانونيا ولم يعد يربطه عقد بناديه السد، لكن بالعودة إلى لوائح وقوانين الاتحاد القطري لكرة القدم والبنود المتعلقة بانتهاء عقود اللاعبين، يتبين أن التعميم الأوّل برقم 385 الصادر في 30 ديسمبر 2012، والذي أكّدت فقرته الأولى أنه "لا يحق لأي لاعب عند انتهاء عقده، الانتقال إلى أي نادٍ آخر في حال تم منحه عرضاً جديداً من ناديه الأصلي يشمل الحد الأعلى من مقدم العقد والبالغ (40 ضعفاً) من راتبه الشهريّ".

وفي 8 مايو 2016 صدر التعميم 154 الخاص بتوضيح التعاميم 384 و385، وأكّد التعميم الجديد على أنه "إذا منح اللاعب أقلّ من 40 ضعف الراتب يحق له الانتقال إلى نادٍ آخر، وإذا منح اللاعب 40 ضعف الراتب يحقّ للنادي الاحتفاظ باللاعب إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية يرفعها اللاعب للاتحاد ويتم النظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية".

وفي مطلع يناير 2018 أصدر الاتحاد التعميم رقم (2) تضمنت مادته الأولى أنه "إذا عُرض على اللاعب الحد الأقصى أي ( 40 مرة ضعف راتبه) من قبل ناديه الحالي كمقدّم لعقد عمل جديد، فإن هذا النادي لديه الحق في الاحتفاظ باللاعب، وبالتالي ليس بإمكان اللاعب التسجيل مع أي نادٍ آخر، وهذا هو البند الذي اعتمد عليه السد لقطع الطريق على الغرافة والاحتفاظ باللاعب مع إثبات تقديم عرض جديد.

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وأضاف التعميم "بغض النظر عما سبق، فإن اللاعب في حال تقديمه مبررات كافية إلى اللجان المختصة في الاتحاد القطري لكرة القدم، فإنه من الممكن أن يتم إعفاؤه من التزام تجديد تعاقده، والبقاء مع ناديه الحالي بموجب قرار تتخذه اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك بعد الاطلاع على تفاصيل كل حالة على حدة".

وفي 16 يناير 2018 أصدر الاتحاد التعميم (11) إضافة إلى التعميم رقم (2) أشار فيه إلى أنه "في حالة عدم توصل اللاعب المنتهي عقده أو أن عقده الحالي في طور الانتهاء، إلى اتفاق مع ناديه لتجديد عقد العمل، أو أنه في حالة لم يتلقَّ فيها أي عرض من ناديه لتجديد عقده، فإنه يحق لهذا اللاعب التسجيل مع نادٍ جديد، وبالتالي وفي هذه الحالة يحق للاعب أن يحصل على دفعة أولى لإبرام عقد جديد مع النادي الجديد، بحد أقصاه ضعف راتبه 20 مرة للسنة التعاقدية الأولى".

وفي تطور مفاجئ، أعلن السد على صفحته في"تويتر"، بأن خوخي بوعلام التحق بمعسكر الفريق في إسبانيا، واستأنف التدريبات بعد الإجازة التي حصل عليها إثر مشاركة العنابي في كوبا أميركا، كما نشر السد لقطات فيديو يتحدث فيها اللاعب من المعسكر الإسباني عن عودته، وهذا ما من شأنه أن يعطي القضية بُعدا آخر، وربما يسهل على لجنة النزاعات الفض فيها.

وقال نادي السد إنه قام باتخاذ الخطوات القانونية، ومن المتوقّع أن تكون هذه الخطوات هي رفع الأمر لاتحاد الكرة وللجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد التي ستناقش الشكوى عند وصولها، وربما تحيلها إلى الشؤون القانونية.

أيضاً من المتوقع أن يقوم خوخي بوعلام بتقديم مبرراته إلى الاتحاد، وإلى لجنة أوضاع اللاعبين وأسباب انضمامه إلى الغرافة، إذا كان السد قد تقدم له بعرض وعقد جديد بعد انتهاء عقده الذي يمتد لعامين وينتهي هذا الموسم، حيث انضم إلى صفوف الزعيم قادماً من العربي موسم 2017.

وفي انتظار الحسم القانوني؛ نشر نادي الغرافة على "تويتر" بيانا أكد فيه أن تعاقده مع خوخي بوعلام تم وفق لوائح الاتحاد القطري، مضيفا أن النادي بحوزته كل المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة موقفه من صفقة خوخي بوعلام.

ولم يسبق لمثل تلك القضية أن تكررت سابقا وتغيب الحالات المُشابهة في أروقة الكرة القطرية، لكن وجدت قضية مثيرة كان بطلها عبد العزيز حاتم، نجم العربي السابق، والذي انضم إلى الغرافة بقرار من اتحاد الكرة، رغم عدم انتهاء عقده مع العربي، بسبب عدم حصوله على مُستحقاته المالية وذلك في موسم 2015.

تفاصيل قضية اللاعب صاحب الأصول الجزائرية والذي تم تجنيسه في الاتحاد القطري لكرة القدم، للعب للمنتخب القطري، ومنحه الجنسيه القطرية، يشير إلى القوانين العشوائية التي يفصلها تنظيم الحمدين، والتي تحجم اللاعبين، وتصادر حريتهم في اللعب للفرق التي يبغونها.

وتضاف كل يوم حقائق جديدة في ملف كرة القدم القطرية، تؤكد وجود تلاعب وفساد وتزوير يقوم بها نظام الحمدين، مستخدما أمواله وإغراءاته الخبيثة لاستقطاب المواهب الكروية للعب في صفوف منتخب المجنسين لحصد بطولات قارية وإقليمية، ما يقتل كل مبادئ وقيم المنافسة الشريفة والعدالة في ملاعب الرياضة.