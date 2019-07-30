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موعد مباراة اليمن وفلسطين والقنوات الناقلة لها

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يواجه منتخب اليمن نظيره الفلسطيني فلسطين اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، على ملعب كربلاء في الجولة الاولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق

وتقام المباراة في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت والعراق والكويت والبحرين وقطر، الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة اليمن وفلسطين مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة العراق ، وقناة الكويت الرياضية، ولم تعلن حتى الآن السعودية الرياضية موقفها من بث مباريات بطولة غرب آسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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