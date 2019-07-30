موعد مباراة اليمن وفلسطين والقنوات الناقلة لها

يواجه منتخب اليمن نظيره الفلسطيني فلسطين اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، على ملعب كربلاء في الجولة الاولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق
وتقام المباراة في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر، الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.
وتذاع مباراة اليمن وفلسطين مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، ولم تعلن حتى الآن السعودية الرياضية موقفها من بث مباريات بطولة غرب آسيا.
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