شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يلتقي الأنصار السعودي 5 أغسطس ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفني لـ طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس ملاقاة نظيره الأنصار السعودي في الخامس من أغسطس المقبل بالإسكندرية أثناء معسكر الاعداد للفريقين استعدادا للموسم الجديد. وأنهى الطلائع معسكره الاول بالاسماعيلية علي أن ينطلق معسكره الثاني بالإسكندرية في الفترة من 1 أغسطس وحتي 8من نفس الشهر . Advertisements ويقود البرازيلى سيرجيو فارياس الفريق فنياً فى الموسم الجديد بعد تعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش معه . كما أنهى طلائع الجيش التعاقد مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب . واحتل طلائع الجيش المركز الثامن فى بطولة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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