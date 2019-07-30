شكرا لقرائتكم شيكابالا مفاجأة المؤتمر الصحفى للزمالك غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمود عبد الرازق شيكابالا سيكون مفاجأة المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مسئولى الزمالك غدا الأربعاء ، بعد الاستقرار على ضمه لقائمة الفريق فى الموسم الجديد . وكشف مصدر بالزمالك عن استقرار مرتضى منصور رئيس النادى على إعادة شيكابالا للأبيض بعد انتهاء إعارته لأبولون اليونانى ، على أن يكون عودته لميت عقبة هى المفاجأة التى يجهزها الزمالك للاعب Advertisements ويعقد نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء للإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق فى الميركاتو الصيفى ويدرس الزمالك استخدام شيكابالا كورقة رابحة لدخوله فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية التى يرغب الأبيض فى ضم أحد لاعبيها، قبل أن تستقر الإدارة على عودة "الأباتشى" للقلعة البيضاء من جديد

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