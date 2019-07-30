شكرا لقرائتكم الأهلى يحصل على استغناء محمود متولي من الإسماعيلى رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي مسئولو النادى الأهلى اجراءات ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا ظهر اليوم.

ونجح مسئولو الأهلى فى ضم محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى استعارة أحد لاعبي الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية .

ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.