شكرا لقرائتكم الأهلى يحصل على استغناء محمود متولي من الإسماعيلى رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يحصل على استغناء محمود متولي من الإسماعيلى رسميا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.