شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلى يعلن التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتاز محمود متولي مدافع الإسماعيلي الكشف الطبي ليصبح لاعباً بشكل رسمي فى النادي الأهلى، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به، عقب إتمام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه مع امكانية حصول الإسماعيلي علي لاعب من الفريق الأحمر لمدة موسم علي سبيل الإعارة ولاعب اخر من خلال بيعه بشكل نهائي.

وتأخر إعلان الأهلى عن الصفقة لحين اجتياز اللاعب للكشف الطبي، حيث رفضت ادارة الإسماعيلي توقيع العقد الثلاثي الا بعد تحويل مبلغ 10 ملايين جنيه في حساب نادي الإسماعيلي، وهي قيمة الدفعة الأولي من الصفقة.

واتفق الطرفان يجتاز محمود متولى الكشف الطبي، علي ان يعقب ذلك تحويل قيمة الدفعة الأولي من الصفقة ثم يتم توقيع العقود في النهاية وهو ما حدث بالفعل فجر اليوم الثلاثاء