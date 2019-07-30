شكرا لقرائتكم محمود متولي يجتاز الكشف الطبى فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأخر إعلان الأهلى عن الصفقة لحين اجتياز اللاعب للكشف الطبي، حيث رفضت ادارة الإسماعيلي توقيع العقد الثلاثي الا بعد تحويل مبلغ 10 ملايين جنيه في حساب نادي الإسماعيلي، وهي قيمة الدفعة الأولي من الصفقة.
واتفق الطرفان يجتاز محمود متولى الكشف الطبي، علي ان يعقب ذلك تحويل قيمة الدفعة الأولي من الصفقة ثم يتم توقيع العقود في النهاية وهو ما حدث بالفعل فجر اليوم الثلاثاء
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