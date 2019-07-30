المقاولون يسعي لتعديل عقد هذا اللاعب قبل انتقاله إلى الأهلي...

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جدة - عمرو شويل
وظهر مجلي بشكل جيد مع الفريق ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى على رأسها الأهلى الذى فكر فى التعاقد مع مجلى لتدعيم منطقة وسط الملعب .
من جهته حرص محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون على عقد جلسة مع اللاعب أكد له فيها تمسك إدارة النادى باستمراره فى الموسم المقبل مع دراسة عقده جيدا لتعديله بالشكل الذى يليق بإمكانياته الفنية .
وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلى قادما من بنى سويف فى بداية الموسم بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها أبناء الجنوب نظير الإستغناء عن اللاعب
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