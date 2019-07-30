شكرا لقرائتكم المقاولون يسعي لتعديل عقد هذا اللاعب قبل انتقاله إلى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحاول مسئولو المقاولون العرب تعديل عقد محمد مجلى صانع ألعاب الفريق بعد ظهوره بشكل جيد مع الفريق فى الموسم الماضى .

وظهر مجلي بشكل جيد مع الفريق ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى على رأسها الأهلى الذى فكر فى التعاقد مع مجلى لتدعيم منطقة وسط الملعب .

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من جهته حرص محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون على عقد جلسة مع اللاعب أكد له فيها تمسك إدارة النادى باستمراره فى الموسم المقبل مع دراسة عقده جيدا لتعديله بالشكل الذى يليق بإمكانياته الفنية .

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلى قادما من بنى سويف فى بداية الموسم بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها أبناء الجنوب نظير الإستغناء عن اللاعب