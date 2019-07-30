شكرا لقرائتكم انطلاق بطولة العالم لناشئين الإسكواش فى ماليزيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتشارك مصر ببطولة العالم للناشئات للفردي و الفرق ببعثة مكونة من :- أشرف قناوي رئيسا للبعثة، أحمد محسن إداري البعثة، أحمد المطعني مديرا فنيا للفريق، ناصر عبد المنعم مدربا للياقة و الأحمال البدنية، أحمد عفت مدربا وعمرو خالد مدربا واللاعبات هانيا الحمامي - جني شيحة - فريدة محمد - سنا محمود - ملك أشرف - نور خالد. Advertisements مصر هي حاملة اللقب للفردي و الفرق حيث حصلت اللاعبة / روان رضا علي لقب الفردي بالبطولة الماضية بالهند 2018. كما تشارك مصر ببطولة العالم للناشئين فردي ببعثة مكونة من :- إيهاب حافظ رئيس البعثة، أحمد عفت ، تميم الوليلي. واللاعبين كل من :-مصطفي عسل - عمر الترك - مصطفي السرتي - يحي النوساني - إبراهيم محمد - كريم البربري . و مصر هي حاملة اللقب الماضي لفردي الناشئين من خلال حصول اللاعب / مصطفي عسل علي لقب البطولة الماضية بالهند .

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