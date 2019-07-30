شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستدعى محمد عواد للانتظام بمعسكر الإعداد ويرفض بيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبلغ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان حارس الفريق محمد عواد بموعد التدريبات و استدعاؤه للانتظام بمعسكر الإعداد و رفض أي عروض مقدمة لضمه .

و ويعتبر هذا رد فعل النادى على تصريحات الحارس بإصراره على الانضمام للزمالك و تهديده باستخراج بطاقة مؤقتة و اللعب لأحد أندية الخليج و حرمان الاسماعيلي من الإستفادة المادية .

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و اتصل صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق و طارق أبو الليل إداري الفريق هاتفيا بالحارس و أبلغاه بالقرار و هو ما رفضه تماما و أعلن انقطاع علاقته بالاسماعيلي للأبد .

وتقدم الزمالك تقدم بعرض لضم عواد لصفوفه الا انه لم يتوصل لحل مرضي لادارة الاصفر و هو ما اعاق اتمام الصفقة حتى الآن .