شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستدعى محمد عواد للانتظام بمعسكر الإعداد ويرفض بيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و ويعتبر هذا رد فعل النادى على تصريحات الحارس بإصراره على الانضمام للزمالك و تهديده باستخراج بطاقة مؤقتة و اللعب لأحد أندية الخليج و حرمان الاسماعيلي من الإستفادة المادية .
و اتصل صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق و طارق أبو الليل إداري الفريق هاتفيا بالحارس و أبلغاه بالقرار و هو ما رفضه تماما و أعلن انقطاع علاقته بالاسماعيلي للأبد .
وتقدم الزمالك تقدم بعرض لضم عواد لصفوفه الا انه لم يتوصل لحل مرضي لادارة الاصفر و هو ما اعاق اتمام الصفقة حتى الآن .
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