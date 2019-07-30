شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى ينتقل للمصري بعد انضمامه بموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد عام واحد من ضمه، استغنى مسئولو الأهلى عن خدمات أحمد خالد الشهير بـ"كارلوس"، والذي أنضم للقلعة الحمراء فى صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات ونصف فى فبراير 2018، بعد تأكيد الإدارة الفنية فى وقتها أن اللاعب سيكون أحد أفضل العناصر فى مركزه وضمه سيمثل إضافة كبيرة لفريق شباب النادي ومن بعدها لفريق الكرة الأول.

وانتقل أحمد خالد لصفوف المصري البورسعيدي فى صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل، حيث انتقل اللاعب الشاب مواليد 1998 لأكثر من نادي خلال سنوات قليلة، إذ بدأ اللاعب فى صفوف إنبى الذى قرر الاستغناء عنه ،ثم رحل للشرقية ومنه للنصر للتعدين والذين استغنوا عن خدماته لنفس السبب ،قبل أن يستقر به الحال فى بتروجت الذى فضل الاستغناء عن خدماته، قبل أن يتعاقد الأهلى معه فى صفقة انتقال حر وينتقل من بعده للمصري.