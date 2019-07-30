- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صفحة الأهلي ترحب بالوافد الجديد محمود متولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك، انضمام محمود متولي مدافع الاسماعيلي إلى القلعة الحمراء رسميا في الميركاتو الصيفي الجاري.
ونشرت صفحة الأهلي صورة اللاعب مجدون عليها :معنا بلاعبنا الجديد محمود متولي
و أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا ظهر اليوم.
ونجح مسئولو الأهلى فى ضم محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه، يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى استعارة أحد لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.
ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.
61e6b8e9-98b8-496a-bbb2-24f33000a183
ونشرت صفحة الأهلي صورة اللاعب مجدون عليها :رحبوا معنا بلاعبنا الجديد محمود متولي
وضم مسئولو النادى الأهلى محمود متولى مدافع الإسماعيلى رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا ظهر اليوم.
وتكلف مسئولو الأهلى فى ضم محمود متولى من الإسماعيلى 15 مليون جنيه، يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى استعارة أحد لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.
ومن المقرر أن يدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الأهلي ترحب بالوافد الجديد محمود متولي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.