صفحة الأهلي ترحب بالوافد الجديد محمود متولي...

جدة - عمرو شويل أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك، انضمام محمود متولي مدافع الاسماعيلي إلى القلعة الحمراء رسميا في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت صفحة الأهلي صورة اللاعب مجدون عليها :معنا بلاعبنا الجديد محمود متولي

و أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا ظهر اليوم.

ونجح مسئولو الأهلى فى ضم محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه، يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى استعارة أحد لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.