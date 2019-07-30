شكرا لقرائتكم "مجهول" يعتدي على ميسي في ملهى ليلي .. والأمن يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تدخل رجال الأمن في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين لحماية ليونيل ميسي نجم برشلونة من محاولة اعتداء في ملهى ليلي بجزيرة إيبيزا الإسبانية.

وانتشرت يوم الاثنين عدة مقاطع مصورة تظهر ميسي وهو يدخل في شجار مع أحد الذين كانوا يتواجدون في الحفلة، قبل أن يتدخل رجال الأمن واصطحاب أسطورة نادي برشلونة إلى خارج الحفلة.



صورة لميسي وسواريز وألبا مع عائلاتهم

ولم تشر الأنباء التي جاءت من إسبانيا إلى أن نجم برشلونة ارتكب أي شيء خاطئ، كما لم يعرف حتى الآن دوافع الرجل الذي هجم على اللاعب الأرجنتيني.

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ويقضي ليونيل ميسي المتبقي من إجازته في الجزيرة الإسبانية الشهيرة، ويرافقه زميلاه لويس سواريز وجوردي ألبا، بالإضافة إلى سيسك فابريغاس لاعب برشلونة السابق وموناكو الفرنسي الحالي.

ولم ينضم ميسي إلى جولة برشلونة في اليابان والتي لاقى خلالها الفريق الكتالوني تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي بسبب لعبه مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا.



ميسي وسواريز وألبا وفابريغاس مع المغني أوزونا في إيبيزا

وعانى ميسي من تذبذب مستواه في البطولة الدولية، ولم يستطع إيصال منتخب بلاده إلى المباراة النهائية بعد خروجه على يد المستضيف البرازيل، واكتفى بتسجيل هدف واحد من علامة الجزاء في مرمى باراغواي.



لحظة طرد ميسي في مباراة تشيلي

وانتقد ميسي، الذي طرد بالبطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام تشيلي، اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية، متهما إياه بمحاباة البرازيل، وسط توقعات بأن يتم إيقاع عقوبة قاسية عليه تصل إلى الإيقاف لبضعة أشهر.