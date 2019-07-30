غلق التحقيقات في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
ذكر تقرير إخباري أن الشرطة البرازيلية أغلقت التحقيقات في قضية اتهام نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بالاغتصاب.
وكشف موقع "جي1" الإخباري البرازيلي أن رئيسة فريق المحققين جوليانا لوبيز بوساكوس، قامت بتقييم الادعاءات الموجهة لنيمار /27 عاما/ وقررت عدم التوصية بإخضاعه لمحاكمة.
وكانت عارضة أزياء برازيلية قد اتهمت نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بإجبارها على ممارسة الجنس معه في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في 15 مايو، وادعت أنه كان مخمورا وأنه "استخدم العنف"، وهو ما نفاه نيمار.
ويفترض على هيئة الادعاء حسم القرار بشأن الإجراءات اللازمة خلال 15 يوما.
ويمكن لهيئة الادعاء، خلافا لتوصية الشرطة، توجيه الاتهامات لنيمار أو إعلان غلق القضية أو طلب إجراء مزيد من التحقيقات.
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