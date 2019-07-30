بالصور.. عدسة الخليج 365 ترصد استقبال حافل لشباب اليد بعد إنجاز المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: علاء أحمد عادت بعثة منتخب شباب مصر لكرة اليد للبلاد فجر اليوم الثلاثاء، وسط استقبال حافل من مسؤولي الرياضة وكرة اليد المصرية بجانب عائلات وأصدقاء اللاعبين. ونجح منتخب شباب مصر لكرة اليد في الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بمنافسات كأس العالم للشباب لكرة اليد في إسبانيا. شباب مصر قدم أداء مبهر خلال كأس العالم، ولم ينجح في تجاوز فرنسا بنصف النهائي، ليكتسح البرتغال في مباراة تحديد المركز الثالث. وشهد مطار القاهرة الدولي، استقبال حافل لبعثة شباب اليد وسط حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

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