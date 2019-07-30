افراح الاهلي عرض مستمر.. والجماهير تطالب بدورى الأبطال

«مين قد الأهلي؟».. هكذا لخص جمهور القلعة الحمراء احتفالات الفريق بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد فى المشهد الأخير للدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليسدل الستار على أطول بطولة دورى عرفتها الكرة المصرية دامت 362 يوماً كاملة.

الأهلى أنهى الدورى الممتاز بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك بعدما وصل الفارق بين الفريقين فى بعض الأوقات إلى 17 نقطة فى ظل وجود مؤجلات للأهلى وحتى بعد المؤجلات وصل الفارق إلى 7 نقاط للفريق الأبيض ولكن الأهلى تسلح بروح الفانلة الحمراء وخرج منتصراً باللقب وأكمل مهمته بالفوز على الزمالك.

واحتفل لاعبو الأهلى وجمهوره بالفوز المهم على الزمالك فى ملعب برج العرب كما هنأ محمود الخطيب رئيس النادى الجهاز الفنى هاتفياً لغيابه عن المباراة ، ووعد بصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز كمكافأة خاصة بعيداً عن اللائحة بخلاف 100

ألف جنيه مكافآت الدورى يحصل عليها اللاعبون بعد عودتهم من الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

وقرر مجلس إدارة النادى تكثيف اتصالاته للحصول على موافقة أمنية بفتح أبواب ملعب مختار التتش فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل من أجل الاحتفال بالتتويج بلقب الدورى بحضور الجماهير خاصة أن المجلس قرر إقامة احتفالية خاصة للفريق بمناسبة الحصول على الدرع للمرة 41 فى تاريخ النادي.

ووعد الخطيب الجهاز الفنى للأهلى بالتحرك بكل قوة لإقناع الأمن بالحضور الجماهيرى ليحتفل الجميع فى ملعب مختار التتش خاصة أن الأهلى لم يتسلم درع الدورى بعد ومازال ينتظر الاحتفالية التى يعدها اتحاد الكرة لتسليم الدرع وجوائز الأفضل فى نهاية الموسم بأحد الفنادق الكبرى.

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وعبرت الجماهير عن فرحتها سواء أمام

مقر النادى أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى وطالبت بالحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2013 خاصة أن الفريق الأحمر أصبح شبه متكامل ويملك قواماً مميزاً من اللاعبين وينقصه فقط العودة للزعامة الأفريقية.

وتمسك رئيس النادى باستمرار الجهاز الفنى للفريق بتشكيله الحالى دون إجراء أى تعديلات وبقاء الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى فى منصبه واستكمال مهمته مع الفريق رغم الانتقادات التى حاصرته حتى بعد الفوز بلقاء القمة بسبب تذبذب الأداء وبعض الأمور الفنية.

ورفض الخطيب المساس بالجهاز الفنى للأهلى لتوفير الاستقرار خاصة أن لاسارتى مازال يكتسب الخبرات فى عمله بالقارة الأفريقية ويتطور بشكل كبير وفقاً لرؤية رئيس النادى والفريق يحتاج للاستقرار الفنى خاصة بعد خوض فترة الإعداد وتحديد الاحتياجات الفنية.

فى المقابل ، يخضع الثنائى رمضان صبحى ووليد سليمان لاعبا الفريق لفحص طبى بعد أن تعرض رمضان لكدمة فى وجه القدم كما اشتكى وليد من إصابة فى العضلة الخلفية.

ويستفسر الأهلى أيضاً خلال الساعات القادمة عن مكان إقامة لقاء اطلع بره بطل جنوب السودان فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر أحد أيام 9و10 و11 أغسطس المقبل.