اتحاد اليد يبدأ تجهيز منتخب الشباب لمونديال الكبار 2021

حفر لاعبو المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد أسماءهم بحروف من ذهب بعد أن حقق الفريق المركز الثالث ببطولة كأس العالم لليد تحت 21 عاماً عقب التغلب على البرتغال بنتيجة 37 – 27.

ووصلت البعثة برئاسة مصطفى شوقي، إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الثانية فجر اليوم الثلاثاء، قادمة من إسبانيا وسط حالة من الفرحة خاصة بعد التهنئة التي تلقاها الفريق من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والتي كللت جهود الفريق ورفعت الروح المعنوية للاعبين.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري على الإنجاز المشرف بالحصول على برونزية العالم لليد، مؤكدًا أن جميع النتائج

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الإيجابية التي تحققها البعثات الرياضية الرسمية المصرية خلال مشاركاتها ومنافساتها في مختلف المحافل والبطولات الدولية والقارية تُعد حصاداً للدعم والرعاية الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية بوجه عام وللبعثات والمنتخبات التي ترفع اسم مصر عالياً في العديد من التظاهرات والاحداث الرياضية الدولية.

وقرر وزير الشباب والرياضة منح مكافآت للاعبي منتخب اليد بعد النتائج المشرفة بمونديال العالم لليد، وتكرار إنجاز نسخة 1999 بتحقيق برونزية العالم مشيداً بالجهد المتميز الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني والإداري، والاتحاد المصري

لكره اليد، والذين يقدرون اسم مصر وشعبها، كما أشاد بهذا الانجاز الكبير الذي يعد بمثابة دافع قوي لتحقيق المزيد من الميداليات في لعبة كرة اليد، والذي أعاد الفرحة.

ووعد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد بتجهيز هذا الجيل لمونديال اليد للكبار 2021 الذي تستضيفه مصر كما أكد أن الاتحاد لن يبخل على هذا الجيل من أجل تحقيق إنجازات جديدة خاصة أنه يمثل نواة لجيل ذهبي جديد لكرة اليد المصرية.

وتضم بعثة منتخب شباب الفراعنة برئاسة مصطفى شوقي، كلًا من طارق محروس المدير الفني و16 لاعبًا هم: عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، جلال خورشيد، عبد العزيز إيهاب، شهاب عبد الله، حسن وليد، سيف الدرع، أحمد هشام، أحمد راضي، حازم ممدوح، محسن رمضان، محمد الأزهرى، عمر خالد كاستلو،عمر سامى، خالد وليد، ياسر سيف.