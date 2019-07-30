لغة الأرقام تكشف حصاد الدورى الأطول فى تاريخ مصر

أسدل الستار على منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2018-2019، الذى يعد الأطول فى تاريخ المسابقة، بتتويج الأهلى باللقب رقم 41 فى تاريخه والرابع على التوالي، بينما احتل الزمالك مقعد الوصافة وعاد للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بعد غياب دام لـ3 مواسم.

ويعد الموسم الحالى من أغرب وأصعب المسابقات على مدار تاريخ بطولة الدورى، بسبب قوة المنافسة والمتغيرات التى شهدتها المسابقة، من دخول منافسين جدد، وتفوق نسبى لبعض المنافسين وتراجع البعض الآخر، قبل أن ينقلب الوضع ويتحسن موقف الفريق المتراجع ويدخل أجواء المنافسة.

وبعيدا عن صراع القطبين، لعب بيراميدز، الذى دخل المنافسة على تحقيق لقب الدورى برفقة القطبين الأهلى والزمالك، دوراً فى تحديد بطل الدورى، بعدما حقق الفوز على الأهلى ذهاباً وإياباً وفاز على الزمالك وتعادل معه، وكان قريباً من الاستمرار فى سباق المنافسة لولا تراجع نتائجه، أمام الفرق الصغرى.

الأقوى والأضعف

يعد الأهلى أقوى خط دفاع فى المسابقة برصيد 20 هدفا فقط، بينما يعد الاتحاد السكندرى صاحب أضعف خط دفاع برصيد 56 هدفاً.

وكان الأهلى أيضاً هو الفريق الأكثر فوزاً

فى مسابقة الدورى المصرى برصيد 25 مباراة، بينما يعتبر الداخلية الأقل انتصاراً برصيد 4 مباريات،أما المصرى البورسعيدى الفريق الأكثر تعادلاً فى المسابقة برصيد 16 مباراة.

فى المقابل، يعد الزمالك صاحب أقوى خط هجوم برصيد 65 هدفاً رغم أنه لم يتوج باللقب ، بينما يعد النجوم و بتروجت و حرس الحدود و الاسماعيلى أضعف خط هجوم فى المسابقة برصيد 30 هدفا.

وما يدل على شدة المنافسة هو الأهلى والزمالك رغم حسم الأول اللقب بفارق 8 نقاط، الا أنهما تعرضا لنفس عدد مرات الخسارة هذا الموسم برصيد 4 مباريات.

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غزارة تهديفية

وعادل الأهلى بفوزه الأخير على الزمالك رقم رباعى القاع فى مسابقة الدورى المصرى 2018-2019، الجونة وبتروجت والداخلية والنجوم،حيث حقق الفوز فى 25 مباراة، وهو نفس عدد مرات فوز الأندية الأربعة فى الدورى هذا الموسم.

الأهلى سجل خلال البطولة 56 هدفا شهدت تنوعا كبيرا فى طريقة التسجيل، إذ أحرز

26 هدفا بالقدم اليمنى، و 15 بالقدم اليسرى، و 9 بالرأس و 3 من ضربات جزاء.

أما الزمالك فسجل 65 هدفاً، 24 بالقدم اليمنى و 14 بالقدم اليسرى، و 11 بالرأس و 12 من ضربات جزاء و هدفًا من ضربة حرة مباشرة، إذ كان أكثر الفرق استفادة من ركلات الترجيح، والدليل على ذلك أن هداف الفريق وهو ثاني هداف الدورى هذا الموسم هو محمود علاء المدافع المتألق، صاحب 15 هدفا هذا الموسم.

الحكم الأجنبي

وبعيدا عن الفرق واللاعبين، شهد الموسم الحالى طفرة فى ملف الحكام الأجانب، نظرا لاعتماد فريق بيراميدز شبه الدائم على الحكم الأجنبي، حيث تواجد العديد من الحكام الأجانب فى مباريات الدورى المحلي، ووصل عددهم إلى 27 حكما كان أبرزهم الصربى نوفاك سيموفيتش الذى أدار 3 مباريات، و هى مباراة سموحة أمام بيراميدز، ولقاء الاسماعيلى مع الزمالك، وأخيرا مباراة حرس الحدود أمام الزمالك وأشهر الحكم الصربى خلالها 7 بطاقات صفراء و احتسب ضربة جزاء وحيدة.

كما أدار الرومانى ماريوس أفرام، مباراتين هذا الموسم، وهما لقاء الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز، ومباراة الجونة مع الإسماعيلي، وأشهر خلالهما 5 بطاقات صفراء، وواحدة صفراء ثم حمراء.

وأدار الحكم الصربى دانيلو جروجيتش، مباراتين هما لقاء بيراميدز والأهلى فى الجولة الثامنة، ثم لقاء سموحة أمام بتروجت فى الجولة الثالثة والثلاثين، أشهر خلالهما 9 بطاقات صفراء.