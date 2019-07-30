ميدو يتدخل لحسم صفقة محمد إبراهيم للمقاصة

كثف مسئولو نادى مصر المقاصة محاولاتهم لحسم صفقة محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق الزمالك، فى الموسم المقبل.
قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للمقاصة، التدخل بنفسه فى المفاوضات، وإجراء اتصال هاتفى باللاعب لإقناعه بالانضمام للفريق الفيومى فىالموسم المقبل.
ويرغب ميدو فى ضم محمد إبراهيم، خصوصًا أنه مقتنع تمامًا بقدرات اللاعب الفنية، وهو ما جعل المقاصة يدخل فى مفاوضات لضم اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة.
كان الزمالك وافق على رحيل محمد إبراهيم للمقاصة، ومنح الاستغناء الخاص باللاعب للنادى الفيومى، ضمن صفقة تبادلية تقضى برحيل الغانى جون أنطوى للزمالك، ولكن المفاوضات توقفت نظرًا لرفض أنطوى ومغالاته فى مطالبه المالية.
وأعلن نادى الزمالك عرض محمد إبراهيم للبيع فى الساعات الماضية بعد خسارة الفريق أمام الأهلى بهدف نظيف.
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