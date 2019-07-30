قلق داخل ليفربول قبل موقعة الدرع الخيرية

أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، أن فريقه سيبذل قصارى جهده عندما يواجه مانشستر سيتى، الأحد المقبل، على لقب بطولة الدرع الخيرية.

وتعرض الريدز لهزيمة ثقيلة أمام نابولى الإيطالى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى تحضيرات الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، مما أصاب المدرب الألمانى بالقلق خاصة أنه يسعى لافتتاح أول ألقابه المحلية مع الريدز، بعدما فاز خلال الموسم الماضى بدورى أبطال أوروبا، لكنه خسر البريميرليج

لصالح السيتى.

وقال «كلوب» فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «للمرة الأولى منذ نهائى دورى أبطال أوروبا، سيكون لدينا 99% من اللاعبين اليوم، فقط ساديو مانى هو الغائب عنا، إنه وضع جديد، لكننا نفتقد لستة لاعبين، أمر غريب، لقد اعتدنا على فقدان لاعبين خلال المرحلة التحضيرية، وهذا يحدث من وقت لاَخر».

Advertisements

وأضاف «لقد أعددنا الجميع بقدر الإمكان، علينا أن نقاتل مع بداية الموسم بكل ما نملك، والأمر الجيد هو أن الخصوم إذا أرادوا تحليل فريقنا الاَن، فسيعتقدون أن الأمر سهل، لكننا سنكون حيوانًا مختلفًا الأسبوع المقبل».

ويستعد ليفربول للسفر ومواجهة ليون الفرنسى، فى جنيف السويسرية، يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة السيتى يوم الأحد.

وتابع كلوب «شاكيرى ونابى كيتا تدربوا حصة واحدة، هم ليسوا هنا معنا فى إدنبرة، لكنهم سيأتون غدًا، نأمل أن يتمكنوا من المشاركة لبعض الدقائق فى مباراة الأربعاء، لدينا 5 من أصل 6 لاعبين سيعودون للتدريبات وهو عدد جيد».