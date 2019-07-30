رياضة | سان جيرمان يقلل سعر بيع "نيمار" 120 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يقلل سعر بيع "نيمار" 120 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح باريس سان جيرمان الفرنسي الباب أمام لاعبه نيمار دا سيلفا للانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة سان جيرمان وافقت على تقليل سعر نيمار بشرط أن تتم الصفقة مع برشلونة عن طريق الأموال وليس من خلال الصفقات التبادلية.

وطلب باريس سان جيرمان الحصول على 180 مليون يورو لانتقال نيمار إلى برشلونة بعدما كان قد طلب في البداية مبلغ 300 مليون يورو للموافقة على الصفقة.