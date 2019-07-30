رياضة | الدوسري يبشر جماهير الهلال السعودي

كشف السيد "محمد النمر" وكيل أعمال الدولي السعودي "سالم الدوسري"، بأن موكله قد أتفق على كل شيء بخصوص تجديد عقده مع فريقه الحالي نادي الهال السعودي، مشددًا على كون حسم مسألة تجديد سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وزف "النمر" عن مفاجآة سارة لجماهير الهلال حول موكله سالم الدوسري، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في الإستمرار في صفوف الفريق وعدم تفكيره ولو للحظة واحدة في الإنتقال بعيدًا عن صفوف نادي الهلال، وهذا في الوقت الذي يرغب فيه نادي الهلال في الحفاظ على واحد من أبرز نجومه، وهو ما جعل اللاعب لا يماطل في المطالبات المادية.

وأشار وكيل أعمال الدوسري في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية صباح اليوم، بأن مفاوضات تجديد العقد بين اللاعب وبين الزعيم، قد تمت بشكل سلس للغاية، وبدون أي مشاكل تذكر، مؤكدًا على كون "سالم الدوسري" قد وضع نادي الهلال كخيار أول وأخير بالنسبة له.