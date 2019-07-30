رياضة | رسميا.. المصري يتعاقد مع "كارلوس" الأهلي

نجح نادي المصري البورسعيدي في التعاقد مع أحمد خالد "كارلوس" قادمًا من الأهلي لدعم صفوف الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد.

وكان كارلوس لاعب شباب الأهلي مواليد ٩٨ قد انتقل للقلعة الحمراء في يناير ٢٠١٨ قادمًا من بتروجت، وشارك مع فريق الشباب ولم يتم تصعيده للفريق الأول.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للمصري التعاقد مع اللاعب لدعم الفريق في الموسم الجديد، لينجح مسئولو الفريق البورسعيدي في ضم اللاعب بصفة نهائية، بعد إلغاء مسابقة الشباب مواليد ٩٧،٩٨.

ومن المنتظر أن يخوض كارلوس أول مران له مع الفريق البورسعيدي اليوم الثلاثاء استعدادًا للموسم الجديد.