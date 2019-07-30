رياضة | ميدو يعلن ضم صانع ألعاب الزمالك للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن ضم صانع ألعاب الزمالك للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة ضم محمد إبراهيم من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم وهناك مفاوضات مع اللاعب على تفاصيل عقده الشخصي.. أعرف إبراهيم جيدًا وهو يتمتع برؤية جيدة في صناعة اللعب".
كان رئيس نادي الزمالك قد قرر عرض محمد إبراهيم للبيع عقب خسارة مباراة القمة أمام الأهلي في ختام الدوري المصري.