رياضة | بيراميدز يطلب أحمد فتحي وحمدي لبيع أفشة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يطلب أحمد فتحي وحمدي لبيع أفشة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي بيراميدز الحصول على أحمد فتحي وأحمد حمدي ثنائي الأهلي مقابل الاستغناء عن لاعبه محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتمسك بيراميدز بمطالبه لبيع محمد مجدي أفشة للأهلي خلال الميركاتو الصيفي بدعوى أنه سيكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها سيباسيتان ديسابر المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

Advertisements

ويجيد محمد مجدي أفشة في مركز لاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب وهو ما يحتاجه الأهلي في الموسم الجديد.