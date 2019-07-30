رياضة | عقبة وحيدة أمام الراحلين عن الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة أمام الراحلين عن الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وضع مسئولو النادي الأهلي شروط أمام اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي هؤلاء اللاعبين ضرورة جلب عرض رسمي مناسب له وللفريق، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.





ولن يرحل اي لاعب عن الفريق بدون الحصول على مبلغ مالي، إلا في حالة دخوله في صفقة تبادلية أخرى.





وحسم النادي الأهلي صفقتين حتى الآن في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع المالي أليو ديانج، ونجح في تجديد إعارة رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.