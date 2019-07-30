شكرا لقرائتكم فيراتي عن نيمار: اذا أراد لاعب أن يرحل فدعوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 10:13

اعتبر الإيطالي ماركو فيراتي أن على ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم السماح برحيل نجمه نيمار بحال أراد ذلك، مؤكدا أنه لم يسمع "على الإطلاق" الدولي البرازيلي يبدي رغبة بذلك.



وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط حديث عن رغبته بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني، والذي انتقل منه الى صفوف سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وقال لاعب الوسط الإيطالي في تصريحات لقناة "أر أم سي" الفرنسية "أنا لم أسمعه على الإطلاق يقول إنه يرغب في الرحيل، أبعد من ذلك، لا أعرف ماذا قال للنادي".

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أضاف "عندما يرغب لاعب في الرحيل، يجب أن يدعه النادي يقوم بذلك. الأمر يرتبط بالتأكيد بالشروط المالية، لكن لا يمكنك أن تبقي لاعبا يريد الرحيل".

وتابع "طبعا سأشعر بخيبة أمل اذا رحل، الأمر بينه وبين النادي".

وأشارت تقارير صحافية فرنسية الى أن نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 آب/أغسطس.

وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي، عندما اعتبر في تصريحات صحافية منتصف تموز/يوليو الحالي، أن "ريمونتادا" برشلونة على حساب سان جرمان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكاتالوني إيابا على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهابا في باريس 4-صفر)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم.