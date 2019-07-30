الأهلي يبدأ صرف مكافأة استثنائية للاعبيه بعد الفوز على الزمالك فى القمة 118...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الأهلى صرف مكافأة استثنائية للاعبيه بعد الفوز على الزمالك فى مباراة القمة ،التي أقيمت مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف أحرزه التونسي على معلول، وذلك لكون المباراة بطولة فى حد ذاتها، وذلك على الرغم من حسم الأهلى لبطولة الدوري العام عقب الفوز على الجونة فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتصبح مباراة القمة تحصيل حاصل.
وأشاد مسئولو الأهلى بالمجهود الكبير الذي قدمه لاعبي الفريق خلال مواجهة الزمالك رغم حسم بطولة الدوري العام قبلها، وذلك لرغبتهم فى اسعاد جماهيرهم المتعطشة دائماً للفوز بالمباريات والبطولات التي يشاركوا فيها، سواء على المستوى المحلي أو القاري.
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