المنتخب اليمني يلعب أول مبارياته اليوم في بطولة غرب آسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا التاسعة للرجال اليوم الثلاثاء، بمواجهة نظيرة الفلسطيني ضمن المجموعة الأولى التي تحتضنها مدينة كربلاء العراقية خلال الفترة 30 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولي التي تضم إلى جانبه منتخبات ” العراق، سوريا، فلسطين، لبنان” على أن يتأهل صاحب المركز الأول من المجموعتين الأولى والثانية إلى المباراة النهائية مباشرة.

يلعب منتخب اليمن ثاني مواجهاته في البطولة أمام المنتخب السوري في 5 أغسطس المقبل، ومع منتخبي لبنان يوم 8 أغسطس والعراق يوم 11 من نفس الشهر.

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وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين، أكد المدرب الوطني سامي نعاش، أهمية المشاركة في هذه البطولة التي تعد فرصة لإعداد المنتخب لتصفيات كأس العالم واختبار اللاعبين الجدد ومن تم استدعائهم لأول مرة.

وأشار إلى أن مباراة الغد مع فلسطين لن تكون سهلة على الطرفين وسيكون فيها مستوى المنتخبين متقاربا .. متمنياً أن يقدم المنتخبين أداء قويا خلال المباراة .

بدوره أوضح مدرب منتخب فلسطين نور الدين أن هذه البطولة هي أفضل فرصة لإعداد المنتخب لتصفيات كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني، استعد بمعسكر داخلي قصير بمديرية المكلا بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش حيث تم اختيار 23 لاعبا للمشاركة في هذه التصفيات وهم “سالم عوض، سالم الهارش، محمد إبراهيم عياش، أحمد الصادق، حمد فؤاد، مدير عبدربه، عبد العزيز الجماعي، محمد مهيوب، علاء نعمان ومحمد بارويس، ناصر محمدوه، مفيد جمال، محمد بقشان، أحمد سعيد، عماد منصور، محمد المداري، مناف سعيد، علي حفيظ، أحمد السروي، عبد الواسع المطري، عمر الداحي، محسن قراوي، وأحمد ماهر