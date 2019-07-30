موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم الثلاثاء 30 يوليو في كأس أودي للأبطال.. والقنوات الناقلة...

يتسائل الكثيرون عن موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام في بطولة كاس أودي للأبطال، خاصة جماهير ريال مدريد والتي ترغب في مشاهدة فريقها وهو يتعافى من أثار الهزيمة الثقيلة في آخر المباريات الودية أمام نادي أتليتكو مدريد والتي خسرها الملكي بسباعية غير متوقعة على الإطلاق، ويذكر بأن بطولة كأس أودي للأبطال هي آخر المباريات الودية لريال مدريد وكذلك لنادي توتنهام قبل إنطلاق الموسم الجديد خلال الأسبوع المقبل.

ولذا فنحن في موقع “عرب نيوز” سنقدم لكم تغطية حصرية وشاملة لكل ما يخص مباراة ريال مدريد وتوتنهام في بطولة كاس أودي للأبطال، والتي تقام على أرضية ملعب أليانزا أرينا، معقل فريق نادي بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية على مدار الاسبوع الجاري، بمشاركة 4 فرق أوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي

تنطلق مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي للأبطال مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري، وبالتحديد عند الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب بايرن ميونيخ في المدينة البافارية وتحت أنظار نحو 60 ألف مشجع للفريقين.

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وعن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي للأبطال، فمن المتوقع بأن تكون هناك عدة مباريات ستنقل هذه المواجهة، أبرزها قناة ريال مدريد وكذلك بعض القنوات العربية والأجنبية، وبالتحديد بعض القنوات الألمانية الموجودة على الأقمار الأوروبية.

مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. مواجهة من العيار الثقيل

حتى وإن كانت مواجهة ودية، تبقى مباراة ريال مدريد وتوتنهام، هي واحدة من المواجهات المنتظرة من قبل عشاق كرة القدم العالمية هذا المساء، فالجميع يرغب في رؤية ردة فعل ريال مدريد ونجومه بعد الخسارة المذلة أمام أتليتكو مدريد، وكذلك توتنهام والذي تعرض لخسارة من أمام مانشستر يونايتد وديًا في آخر مبارياته الإستعدادية قبل المشاركة في كأس أودي للأبطال.

ويذكر بأن مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي اليوم تقام في دور نصف النهائي، بمعنى أن الفريق الذي سيفوز بهذه المباراة سوف يتأهل إلى المباراة النهائية، وفي حالة إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي التعادل ستكون هناك ركلات جزاء ترجيحية من أجل تحديد الفريق المتأهل للمباراة النهائية.