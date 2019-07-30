"أزمة في نادي الإسماعيلي"...عواد يتمسك باللعب في الزمالك..وسعفان الصغير يرد: حتبقى هناك احتياطي لجنش

حالة من الصراع تدور في أروقة نادي الإسماعيلي بسبب الحارس محمد عواد الذي يطالب من مجلس إدارة ناديه، الموافقة على انتقاله إلى نادي الزمالك.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "متمسك بالانتقال إلى الزمالك بسبب تمسكه بي.. الأزمة أن هناك لاعبين لا يرغبون في الانتقال إلى الإسماعيلي، والزمالك ليس مطالبا بإقناعهم بهذا الأمر، لا أعرف ما السبب في الوصول إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "حال تصميم الإسماعيلي على عدم انتقالي للزمالك، سأنتقل إلى نادي خارج مصر خلال 48 ساعة".

وأوضح أن الزمالك عرض 38 مليون جنيه، على الإسماعيلي للحصول على خدماته، ورئيس النادي مرتضى منصور، قال لي، إنه أبدى استعداده لوصول قيمة الصفقة إلى 40 مليون جنيه.

فيما رد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، على تصريحات محمد عواد الذي هدد خلالها إدارة النادي بالرحيل عن صفوف الدراويش إلى الخارج حال فشل مفاوضات الزمالك لضمه في الميركاتو الجاري.

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وكان عواد صرح بأنه سيرحل عن الإسماعيلي وينتقل إلى ناد خارجي ببطاقة مؤقتة إذا فشلت مفاوضات الزمالك لضمه قبل غلق باب القيد الإفريقي خلال 48 ساعة.

وقال الصغير، في تصريحات لقناة "صدى البلد" الثلاثاء: "عواد يهدد بالرحيل إلى الخليج إذا لم ينتقل إلى الزمالك؟، فليرحل، سعفان الصغير لا يرغب في وجوده بالفريق، لن تُغلق أبواب الإسماعيلي إذ لم يستمر عواد".

وأضاف: "أبلغت رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان أن عواد إذا لم يعتذر لأصغر شخص داخل الإسماعيلية قبل مجلس الإدارة والفريق على ما بدر منه خلال الفترة الماضية لن أستمر في النادي وسأجلس في منزلي".

وأوضح: "لا يستحق أي لاعب في مصر أكثر من 5 مليون جنيه".

وأتم قائلا: "لو لم يتعرض محمود عبدالرحيم جنش للإصابة لما فكر الزمالك في التعاقد مع عواد، وأرى أنه سيكون احتياطيا في الفريق مع عودة جنش ووجود أبو جبل، وبالتالي لن ينضم إلى منتخب مصر كما يظن".