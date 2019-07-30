شكرا لقرائتكم بعد الفوز بالدوري العام للمرة الـ 41.. احتفالية ضخمة للأهلى بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرتب مسئولو الأهلي لاحتفالية كبيرة ستقام على ملعب التتش بالجزيرة، احتفالا بالفوز ببطولة الدوري العام للمرة الـ 41 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك فور عودة اللاعين من الأجازة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على الزمالك فى مباراة القمة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور أسر اللاعبين وأقاربهم، وسيتم دعوة جماهير النادي لحضورها، علي أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
واختتم الأهلى موسم الدورى الممتاز برصيد 80 نقطة فى نسخته الـ 60 بتحقيق 25 فوز بعد تخطى الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى و5 تعادلات و4 هزائم، أحرز خلالهم 56 هدفًا فيما استقبل 20 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة هذا الموسم، بعدما خاض 34 مباراة.
فى الوقت الذي سيبدأ الأهلى بعد الانتهاء من الاحتفالات الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الأجازة استعداداً لمباراة " اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف أغسطس المقبل.
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