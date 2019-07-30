شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستعد لتنظيم حفل أوسكار الأفضل فى الدوري خلال الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة حفل أوسكار الأفضل فى الدوري خلال الفترة المقبلة و سيتم تحديده عقب التنسيق مع مسئولى الأهلي من أجل تسليمهم درع الدوري فى إحتفالية خاصة بأحد فنادق القاهرة وستشهد حضور الأندية الصاعدة للدوري الممتاز من القسم الثاني وهي اسوان و طنطا و اف سي مصر .
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن حفل " الأوسكار" لأفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و أفضل حكم و أفضل مدير فني و نادي ستكون عن طريق استمارات سترسل إلى المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز الـ18 لإختيار الأفضل إلى جانب الإعلاميين الكبار فى الرياضة المصرية.
كان الأهلى فاز بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.
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