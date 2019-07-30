شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستعد لتنظيم حفل أوسكار الأفضل فى الدوري خلال الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة حفل أوسكار الأفضل فى الدوري خلال الفترة المقبلة و سيتم تحديده عقب التنسيق مع مسئولى الأهلي من أجل تسليمهم درع الدوري فى إحتفالية خاصة بأحد فنادق القاهرة وستشهد حضور الأندية الصاعدة للدوري الممتاز من القسم الثاني وهي اسوان و طنطا و اف سي مصر .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن حفل " الأوسكار" لأفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و أفضل حكم و أفضل مدير فني و نادي ستكون عن طريق استمارات سترسل إلى المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز الـ18 لإختيار الأفضل إلى جانب الإعلاميين الكبار فى الرياضة المصرية.

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كان الأهلى فاز بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.