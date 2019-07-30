شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الزمالك عددا من السير الذاتية للمدربين الأجانب لاختيار المدرب الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق فى الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأبيض إقالة خالد جلال، وجهازه المعاون، بعد الخسارة من الأهلى بهدف دون رد، فى القمة 118 فى ختام مسابقة الدورى الممتاز الذى توج الأحمر بلقبه برصيد 80 نقطة، بينما جاء الأبيض فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

ويبحث مسئولو القلعة البيضاء عن اختيار المدير الفنى من خلال السير الذاتية التى قُدمت إلى الإدارة فى الساعات الماضية، حيث سيتم الدخول فى مفاوضات حاسمة وسريعة خلال تلك الساعات للوصول إلى اتفاق مع أفضل الأسماء لتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأبيض بعد أن حصل على راحة سلبية عقب مباراة القمة سينتظر استقدام مدرب جديد حتى يقود الفريق فى المرحلة الجارية، حيث سيكون أمام الأبيض عدد من البطولات الهامة، ومنها المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى نسختها المقبلة حيث سيواجه الفارس الأبيض فريق ديكاداها فى إطار مباراتى الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية، بالإضافة إلى مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى دور ربع نهائى كأس مصر.