الأهلى يحتفل بالدوري فى التتش....وبلاغ جديد للنائب العام ضد تجاوزات مرتضى منصور

ينظم مسئولو الأهلي احتفالية كبيرة ستقام على ملعب التتش بالجزيرة، احتفالاً بالفوز ببطولة الدوري العام للمرة الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك فور عودة اللاعبين من الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على الزمالك فى مباراة القمة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور أسر اللاعبين وأقاربهم، وستتم دعوة جماهير النادي لحضورها، علي أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

واختتم الأهلى موسم الدورى الممتاز برصيد 80 نقطة فى نسخته الـ60 بتحقيق 25 فوز بعد تخطى الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى و5 تعادلات و4 هزائم، أحرز خلالها 56 هدفًا فيما استقبل 20 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة هذا الموسم، بعدما خاض 34 مباراة.

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ومن جانب أخر قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة بالإجماع كلّفه بتقديم بلاغٍ جديدٍ للنائب العام عن تجاوزات وإساءات وأكاذيب صدرت من رئيس نادي الزمالك في برنامج بإحدى الفضائيات، أمس، وتضمّنت إساءة إلى النادي الأهلي، وجماهيره، ومجلس إدارته، بعبارات يعاقب عليها القانون.

وأوضح أن الأهلي سيتقدم ببلاغ للنائب العام إزاء هذه التجاوزات التي صدرت من رئيس الزمالك، بالأمس.

وأضاف عثمان، أن النيابة العامة حفَظَت العديد من البلاغات التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك ضد النادي الأهلي، والتي كانت استمرارًا للحملة الشّعواء ضد الأهلي ومجلس إدارته على مدار عام ونصف العام، والتي حفلت بالأكاذيب والعبارات المضللة؛ لذلك تم حفظ العديد من هذه الشكاوى؛ لأنها بلاغات كيدية ولا أساس لها من الصحة.