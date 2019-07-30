بـ"المزمار".. استقبال حافل للاعبي منتخب شباب كرة اليد في مطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب شباب كرة اليد مواليد 98 الحاصل على برونزية كأس العالم في إسبانيا، بالنسخة التي اختتمت الأحد الماضي، بالفوز على البرتغال 37 / 27 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان في استقبال اللاعبين، عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من الجماهير المصرية بالإضافة إلى أسر اللاعبين.

وضمت البعثة طارق محروس المدير الفني، وهاني الفخراني المدرب المساعد، والدكتور عمرو عصام أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد سليمان المدير الإداري والمحلل الفني للفريق،، واللاعبين عبدالرحمن طه، عبدالرحمن حميد، جلال خورشيد، عبدالعزيز ايهاب، شهاب عبدالله، حسن وليد، سيف الدرع، أحمد هشام، أحمد راضي، حازم ممدوح، محسن رمضان، محمد الأزهري، عمر خالد، عمر سامي، خالد وليد، ياسر محمد.​