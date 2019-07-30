رياضة | خاص- الإسماعيلي يحدد شروطاً تعجيزية للاستغناء عن "عواد" لصالح الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الإسماعيلي يحدد شروطاً تعجيزية للاستغناء عن "عواد" لصالح الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اتصالات مكثفة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى من أجل إنهاء صفقة محمد عواد للقلعة البيضاء.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن عثمان شدد خلال الاتصال على طلبات النادى الإسماعيلى التى تتمثل فى الحصول على ٣٥ مليون جنيه والحصول على خدمات مصطفى محمد، ومحمد أشرف روقا نهائياً وليس عن طريق الإعارة خاصة أن الإسماعيلى خفض المبلغ المالى من ٥٥ مليون جنيه إلى ٣٥ مليون جنية.

رئيس الزمالك أقترح على رئيس الدراويش أن يحصل على مبلغ ٣٥ مليون جنية ومحمد أشرف روقا نهائياً ومصطفى محمد إعارة لمدة موسمين، ولكن عثمان رفض العرض مؤكداً له أن الإسماعيلى سيفرط فى أفضل حارس مصرى والإسماعيلى سيحصل على لاعبان لم يستفيد الزمالك منهما ولم يشاركا مع الفريق.

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وأوضح المصدر أن رئيس الزمالك يرغب فى ضم الحارس بشكل ضرورى، من أجل المنافسة على الدورى العام، ودورى أبطال أفريقيا وهنا قاطعه رئيس الإسماعيلى قائلا ”يعنى انت عاوز تنافس على الدورى وأفريقيا وانا الناس تشتمنى”.

ويقول المصدر أن إبراهيم عثمان أوضح لرئيس القلعة البيضاء أن هناك ضغوط كبيرة من الشارع الإسمعلاوى على مجلس الإدارة ولدينا وعود بأن يتم تكوين فريق قادر على المنافسة على بطولتى الكأس والدورى بالإضافة للبطولة العربية.

وقدم مرتضى منصور آخر أثناء المحادثة ينص على أن يحصل الإسماعيلى على مبلغ ٤٠ مليون ومحمد اشرف روقا خاصة وأن مصطفى محمد يرفض الانتقال نهائيا للإسماعيلى إلا أن عثمان رفض عرض رئيس الزمالك مؤكدا أن الإسماعيلى تحدث مع مصطفى محمد واللاعب أبدى رغبة قى الانتقال النهائى للدراويش وتم الاتفاق معه على مدة العقد والقيمة المالية التى سيحصل عليها.

وأختتم المصدر بأن الاتصال انتهى بعد اتفاق عثمان ومرتضى بإجراء اتصال اخر صباح الغد للوصول إلى إتفاق يرضى الطرفين قبل غلق باب القيد الافريقى.