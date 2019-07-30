رياضة | خاص.. الإسماعيلي يطالب عواد بحضور التدريبات أو الخصم واللاعب يعلن التمرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الإسماعيلي يطالب عواد بحضور التدريبات أو الخصم واللاعب يعلن التمرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالات مع الجهاز الفنى للفريق الأول قبل لحظات، وتم الإستقرار على استدعاء الحارس محمد عواد للإنضمام لتدريبات الفريق بداية من اليوم الثلاثاء.