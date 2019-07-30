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الامارات | حتا يهزم بروليتر نوفي ساد الصربي بهدفين نظيفين

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الاول لنادي حتا على فريق بروليتر نوفي ساد الصربي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت امس ضمن معسكره الخارجي المقام في صربيا استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

بدوره كشف مدير الفريق الاول لنادي حتا ناصر حسن الفلاسي عن ان الفريق خاض المباراة بذات طابع فني قوي وخرج الاعصار بمحصلة جيدة  لكون فريق اف كي بروليتر نوفي ساد يلعب في الدوري الصربي الممتاز  وان جميع  اللاعبين خاضوا المباراة بشكل مميز خصوصا وانها كانت اخر مباراة في المعسكر الخارجي.

وقال الفلاسي للامارات اليوم: اشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب اليوناني كونتيس ثلاثة لاعبين اجانب كما واعطى فرص للعب للاعبين العائدين من الاصابة  ويمكن وصف المباراة مع فريق اف كي بروليتر نوفي ساد بانها كانت محطة فنية وبدنية قوية وقدم شكره للاعبين جميعا قائلا انهم لم يقصروا بشيء تمهيدا لتحقيق حلم البقاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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