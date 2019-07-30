شكرا لقرائتكم بعد إصابته في القمة 118.. طبيب الزمالك يتابع حالة محمود علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك على الاطمئنان على حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها فى القمة 118 أمام الأهلى، التى جمعت الفريقان مساء الأحد الماضى وانتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف سجله على معلول، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى التى توج بها الأهلى برصيد 80 نقطة وجاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

وكان محمود علاء قد غادر المباراة مصابا من شوطها الأول حيث نقله الجهاز الطبى إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب ليتبين إصابته بارتجاج خفيف فى المخ ثم غادر المستشفى متوجها إلى منزله وتطلب الأمر حصوله على راحة لمدة 24 ساعة ولكن تحت الملاحظة الطبيبة.

يذكر أن محمود علاء تلقى عرضا من أهلى جدة السعودى لاستعارة لمدة موسم من الزمالك فى فترة الانتقالات الجارية وهو ما سيبحثه مع مسئولى القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة.