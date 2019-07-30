شكرا لقرائتكم محمود جابر: المواجهة بين الاسماعيلي وأهلى بنغازي في غاية الصعوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على صعوبة مواجهة أهلى بنى غازى الليبى خلال منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال "البطولة العربية".

وأضاف :"خضت عدة تجارب فى لبييا سواء مع الهلال أو أهلى طرابلس لذلك أعلم جيدا الكرة الليبية ، وأرى أن تلك المواجهة فى غاية الصعوبة".

واستكمل حديثه :"سنلعب أمام بطل ليبيا بكل حذر ، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونعطى المنافس احترامه الكامل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة".

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وأشار :"سنقاتل من أجل حسم المباراة من لقاء الذهاب لتجنب تعرضنا لأية مفاجآت على ملعب المنافس".

وأتم قائلا :"البطولة العربية اراها فرصة جيدة لمصالحة الجماهير واعادة ما حققناه من نتائج رائعة فى السنوات الماضية".