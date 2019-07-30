طاقم حكام القمة يغادر مصر بعد يوم ترفيهي بالاسكندرية...

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جدة - عمرو شويل يغادر طاقم الحكام المجرى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك، القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث قضى الطاقم يوم أمس فى الإسكندرية قبل العودة لبلاده.
وحصل طاقم حكام مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، التى أقيمت بالجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري المصرى، على بدلات مالية بقيمة 6200 دولار نظير إدارة اللقاء.
وينقسم المبلغ إلى 2000 دولار حكم الساحة، و1400 لكل من الحكمين المساعدين والحكم الرابع، علما بأن اتحاد الكرة سيتحمل كل التكاليف وفقاً للائحة التى تنص على تحمل اتحاد الكرة تكلفة الحكام الأجانب لمباراة الأهلي والزمالك فقط.
وكانت لجنة الحكام أعلنت تعيين طاقم تحكيم مجري مكون من:
فرانس كاراكو حكم ساحة
اشتيفان اولبرت حكم مساعد
بولاش بوزاش حكم مساعد
ادام فوركش حكم رابع
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