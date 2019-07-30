شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم تصميم درع جديد للدورى الجديد وآخر لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على تصميم درع جديد للدورى الجديد وآخر لكأس مصر خلال الفترة المقبلة وسيتم تسليم الدرع خلال إحتفالية الأوسكار إلى جانب تسليم كأس مصر عقب إنتهاء البطولة . كما جدد مسئولو اتحاد الكرة الثقة فى عامر حسين رئيساً للجنة المسابقات للموسم المقبل و تكليفه بوضع جدول الدري للموسم الجديد بالكامل 2019 – 2020 ، وسيشمل الجدول على المواعيد كاملة من بدايته حتى موعد نهايته ، إلى جانب أن قرعة الدورى ستكون غير موجهة كما كان يحدث فى المواسم الماضية بوضع مباراة الأهلي و الزمالك فى نهاية الدوري ، وذلك إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وسيتم الإعلان عن موعد قرعة الدوري الممتاز خلال حفل الأوسكار.

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