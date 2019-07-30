شكرا لقرائتكم الجمهور يستقبل بعثة منتخب شباب اليد بالطبل والمزمار البلدي فى مطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت الجماهير والمشاجعين بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بمطار القاهرة بالطبل والمزمار البلدي والورود بعد فوزهم التاريخي ببرونزية بطولة العالم في اسبانيا عقب الفوز على البرتغال 37 / 27 في مباراة تحديد المركز الثالث. كما استقبل وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي بعثه المنتخب داخل صالة مطار القاهرة.

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